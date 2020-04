27enne arrestato dai Carabinieri

San Martino Valle Caudina - Ancora un episodio di violenza consumatasi tra le mura domestiche. I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno tratto in arresto un 27enne ritenuto responsabile dei reati di Maltrattamenti in famiglia ed Estorsione. I fatti si sono verificati di pomeriggio a San Martino Valle Caudina.

Al “112” giunge la segnalazione di una lite in famiglia e immediatamente viene disposto l’invio di una pattuglia. Qualche minuto e i Carabinieri (già di perlustrazione in quell’area, nell’ambito dei servizi disposti per verificare l’attuazione delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus) giungono all’abitazione indicata dove un giovane, anche alla presenza dei Carabinieri, continuava ad inveire contro gli anziani genitori, minacciandoli finanche di morte al fine di estorcergli del denaro.

Bloccato dai Carabinieri prima che la situazione degenerasse, il 27enne è stato quindi condotto in Caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari presso l’abitazione di un parente.