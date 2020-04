Sono stati devoluti in comodato d’uso dall'Istituto Comprensivo “Cocchia - Dalla Chiesa” a coloro che ne erano sprovvisti

Avellino - I Carabinieri della Stazione di Avellino sono impegnati nella consegna a domicilio di 31 pc/tablet, devoluti in comodato d’uso dal locale Istituto Comprensivo “Cocchia – Dalla Chiesa” agli studenti che ne erano sprovvisti, residenti nel capoluogo irpino.

Il Dirigente Scolastico si è rivolta all’Arma per superare le misure restrittive in atto, che non consentono agli alunni di potersi recare a scuola, esprimendo il proprio ringraziamento per la disponibilità e l’intervento dei Carabinieri che permetterà agli studenti la continuità didattica, seguendo con maggiore efficacia le lezioni a distanza.