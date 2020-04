Lunedì 27 aprile incontro con i vertici regionali delle categorie produttive

Prosegue la campagna di ascolto della Lega per una ripartenza responsabile ed efficace. Lunedì 27 aprile, alle ore 19:00, in video conferenza sulla piattaforma Zoom, la Lega incontra i vertici regionali della Confindustria, Confapi, Confcooperative Campania, Federturismo, Confagricoltura, Coldirettu, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop.

Un momento di confronto tra il vice segretario nazionale on. Andrea Crippa, il coordinatore regionale on. Nicola Molteni, gli eurodeputati ed i parlamentari campani della Lega on. Valentino Grant, on. Pina Castiello, on. Gianluca Cantalamessa e le associazioni di categorie delle attività produttive della Campania. Occasione per ascoltare, ed elaborare proposte concrete ed efficaci per la ripresa economica a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Presiede il tavolo il prof. Aurelio Tommasetti, responsabile regionale della Lega per il Programma. Modera il giornalista Lorenzo Calò – Il Mattino.