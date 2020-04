Coronavirus: dall’ISS una guida pratica per chi assiste gli anziani

L'istituto Superiore di Sanità rende nota una guida con la finalità di proteggere gli anziani e se stessi

L’Istituto superiore di sanità (ISS) ha realizzato e pubblicato sul suo sito istituzionale l’ opuscolo intitolato “Guida pratica per chi si prende cura degli anziani” rivolto a fornire consigli utili e pratici su come proteggere gli anziani, categoria più colpita dal Covid-19.

La finalità di protezione, tuttavia, è rivolta anche a chi presta assistenza data l’impossibilità di mantenere un distanziamento di almeno un metro.

Nell’opuscolo, in particolare, ci sono informazioni sul Coronavirus, indicazioni su come assistere l’anziano quando si è in casa e quando si è fuori casa, su come comportarsi se si ha il dubbio di aver contratto l’infezione, ma anche su come indossare correttamente mascherina e guanti, su come lavarsi le mani e come assicurare una corretta igiene domestica e degli ambienti.

Il documento è stato tradotto in ben 8 lingue: inglese, francese, spagnolo, rumeno, polacco, russo portoghese e tamil e sarà pubblicato anche sui social e diffuso in versione stampabile in farmacie, studi medici, ospedali.

Clicca qui per visualizzare la guida pratica.