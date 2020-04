Anche la Cgil Avellino aderisce all'iniziativa dell'ANPI #bellaciaoinognicasa

Anche la Cgil Avellino aderisce all’iniziativa dell’ANPI #bellaciaoinognicasa. Domani, 25 aprile, così come il Primo Maggio, le piazze d’Italia resteranno necessariamente vuote.

«Per questo come Cgil celebreremo la Festa della Liberazione e la Festa del Lavoro in modo diverso, ma non per questo meno intenso e partecipato. Restiamo a casa perché la salute viene prima di tutto e vogliamo dare il nostro contributo affinché il Coronavirus sia sconfitto presto. Ma i nostri valori restano liberi e forti e si rafforzano nel tempo».

«Sono i valori dell’antifascismo, della Resistenza, della democrazia, della dignità del lavoro, della solidarietà e della libertà. Sono i valori indelebili della Costituzione. Le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati, insieme alla Cgil e a tutto il Sindacato confederale, sono con le partigiane ed i partigiani di ieri e di oggi per dare forza alla memoria della Liberazione, frutto della volontà e della lotta unitaria di tante e tanti».

«Per questo, invitiamo tutti ad affacciarsi a fare un breve video e postarlo sulla pagina Facebook della Cgil Avellino e sulle proprie bacheche, cosi come invitiamo ad esporre alle finestre alle ore 15 di domani il tricolore e a cantare insieme “Bella Ciao”, come ogni 25 aprile, come alla fine di ogni nostra manifestazione o iniziativa, per rinnovare l’impegno a difendere e promuovere la memoria e la forza di quegli ideali che hanno unito gli italiani 75 anni fa e che sono sempre i nostri valori».