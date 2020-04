Il governo con decreto legge ha disposto lo slittamento tra il 15 settembre e il 15 dicembre

Roma - Il consiglio dei ministri, nella giornata di ieri, su proposta del Presidente Conte e del Ministro dell’Interno Lamorgese, ha approvato un decreto legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mediante il quale si dispone il rinvio, al prossimo autunno, delle elezioni regionali che avrebbero dovuto tenersi in primavera.

La finestra prevista dal decreto è quella che va dal 15 settembre al 15 dicembre, arco temporale nel quale sarà selezionata una domenica in cui sarà disposto l’election day per le regioni e i comuni che andavano a scadenza naturale in primavera, ma il cui mandato è stato prolungato a 5 anni e 3 mesi da un precedente provvedimento governativo. Le elezioni si terranno quindi come prevede la legge entro 60 giorni dalla nuova scadenza del mandato.