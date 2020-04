La squadra, prontamente intervenuta, ha localizzato le fiamme

Avellino - I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 13’30, di oggi 21 aprile, sono intervenuti in centro città per un incendio che si è sviluppato in un’abitazione sita al terzo piano di un edificio di via Colombo. La squadra prontamente intervenuta, anche con l’ausilio dell’autoscala, ha localizzato le fiamme nella cucina dell’appartamento, e ha spento e messo in sicurezza. I due coniugi, residenti sono stati visitati dai sanitari del 118 intervenuti, ed oltre ad un comprensibile spavento non hanno subito conseguenze.