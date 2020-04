La Regione Campania chiarisce la possibilità di muoversi da un comune all'altro per lo svolgimento di attività agricole e di allevamento animali

Con riferimento all’Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020, in tema di limitazioni agli spostamenti, la Regione Campania ha fornito un particolare chiarimento in merito alle attività di coltivazione, cura degli orti e tutela degli animali da cortile.

Considerato che le attività agricole non risultano espressamente vietate dalle disposizioni statali vigenti e che le attività di cura degli orti, anche per autoproduzione, nonché di tutela degli animali da cortile sono considerate necessarie in quanto dirette a scongiurarne il deperimento, sono consentiti gli spostamenti finalizzati alle dette attività.

Tuttavia, tali spostamenti sono consentiti purché effettuati in forma individuale, salvo che si tratti di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di dette attività, fermo restando il rispetto di tutte le norme di sicurezza per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Chiaro, inoltre, che chi vuole raggiungere il proprio orto, anche in un comune diverso da quello in cui si trova, è comunque obbligato ad attestare con autodichiarazione il possesso della superficie agricola produttiva, con indicazione del percorso più breve per raggiungerla.

Clicca qui per il testo integrale del chiarimento.