Un appello al governatore della Campania per la ripresa della cultura e dello spettacolo

“Musicisti ed attori vittima del coronavirus” . Un appello al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per la ripresa della cultura e dello spettacolo arriva dal responsabile cultura del movimento ‘Per Te’ (Persone e Territori), Espedito De Marino, che sollecita interventi per la categoria messa in ginocchio dalla chiusura di tutte le attività ludiche e del tempo libero.

“Abbiamo avanzato delle proposte – spiega De Marino – per la ripresa delle attività, con la cosiddetta fase 2. La regione lavori subito ad un grande progetto di promozione del turismo locale a km 0, realizzando spettacoli in streaming. Anche se in tono minore, è necessario assistere e far ripartire l’indotto della cultura e della musica recuperando ideali, valori e tradizioni che saranno utili quando ci libereremo dal virus. Chiediamo, inoltre, di valutare forme di sostegni per la categoria dei musicisti, detti turnisti, coloro che lavorano nelle sale discografiche in maniera occasionale, e per danzatori, attori, scenografi, direttori di scena, attrezzisti, artisti di strada, trampolieri, burattina, e molte altre figure professionali che non possono produrre alcuna istanza tesa ad un indennizzo come concesso ad altre categorie”, conclude De Marino.