Lo rende noto il capogruppo regionale campano di Forza Italia

“Per tutta la mattina di oggi la piattaforma telematica per la richiesta del bonus regionale per le microimprese è stata in tilt. Commercialisti e imprenditori non hanno potuto accedere perché il sistema non riconosceva le pec”.

Lo rende noto il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. “La Regione Campania, ancora una volta, – constata Cesaro – dimostra tutta la sua inefficienza”. “Eguagliando il primato Inps per disservizi on line”, conclude l’esponente di Forza Italia.