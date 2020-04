La regione Campania garantisce aiuti fino a 500 euro per le famiglie con minori di anni 15

Sul sito della Regione Campania è stato pubblicato il bando per accedere ad un sostegno per le famiglie con minori di anni 15.

Il bonus, quantificato in 500 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 2.0000 euro, e di 300 euro per quelle con un ISEE compreso tra 2.0000 euro e 35.000 euro, può essere impiegato per l’acquisto di strumenti informatici utili al ragazzo per consentirgli l’adeguato svolgimento delle attività didattiche o al bambino per sostenere i costi di una babysitter.

Il bonus non è assolutamente cumulabile con bonus statali della stessa natura.

La domanda va inoltrata esclusivamente online e allegata ad un documento di identità e ad ISEE aggiornato sul sito www.conlefamiglie.regione.campania.it, dalle ore 9.00 del 27 aprile alla mezzanotte del 7 maggio.

Per maggiori chiarimenti, visualizza il bando.