Il cinema è vita, è un cuore che pulsa è una forma d’arte che permette a tanti giovani talenti di esprimersi, anche in un periodo così difficile. Scade il 30 aprile 2020 il bando per l’ottava edizione dell’ ARIANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL. Tre i concorsi a cui sarà possibile partecipare: AIFF WORLD, AIFF GREEN e AIFF YOUNG : AIFF WORLD: Concorso internazionale rivolto a lungometraggi, documentari, cortometraggi, cortometraggi scuole e animazioni con tematica libera. AIFF GREEN: Concorso internazionale rivolto soltanto ed esclusivamente ai documentari con tematica ambientale. Le opere concorrenti dovranno affrontare tale tema, valorizzandone le diverse e molteplici implicazioni socio-culturali: il cinema sull’ambiente inteso come mezzo sia di denuncia sia di riflessione.

AIFF YOUNG: Concorso nazionale rivolto soltanto ed esclusivamente a cortometraggi con tematica libera, realizzati con smartphone, da giovani autori under 35 e di nazionalità italiana.

Le opere pervenute saranno valutate da una giuria di esperti del settore cinematografico. Continua l’iniziativa dell’AIFF: “Io resto a casa. Il cinema a casa tua”, grazie alla disponibilità di registi, produttori e distributori che negli anni hanno partecipato al festival. Sul sito sono a disposizione i link da cui è possibile usufruire gratuitamente di una vasta selezione di opere in streaming.

Per le iscrizioni visitate il sito: https://arianofilmfestival.com/.