Ciò consentirà la prosecuzione delle lezioni a distanza

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno provveduto alla consegna a domicilio di 7 tablet devoluti in comodato d’uso dal Liceo Classico “G. Carducci” di Nola agli studenti che ne erano sprovvisti, residenti nei comuni di Avella, Baiano, Lauro, Marzano di Nola e Sperone.

La Preside del Liceo si è rivolta all’Arma dei Carabinieri per superare le misure restrittive in atto, che non avrebbero consentito agli studenti di potersi recare presso il Liceo, esprimendo il proprio ringraziamento per la disponibilità e l’intervento dei Carabinieri che consentirà agli studenti la continuità didattica, seguendo con maggiore efficacia le lezioni a distanza.