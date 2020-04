Messi a disposizione complessivi 7 milioni di euro per gli studenti con ISEE inferiore ad euro 15.748,48.

Attraverso il proprio sito la Regione Campania ha comunicato quest’oggi l’approvazione dell’avviso riguardante l’erogazione delle borse di studio riservate agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) che si trovano su suolo campano.

Le risorse destinate a questa misura ammontano ad oltre 7 milioni di euro. Saranno 23.560 gli studenti beneficiari per un importo della borsa pari a € 300,00. Necessaria per la partecipazione all’avviso è l’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, la quale, come per le precedenti edizioni, non potrà essere superiore ad € 15.748,48.

Le domande possono essere presentate su piattaforma web a partire dalle ore 9 del 22 aprile fino alle ore 15 del 7 maggio 2020.

Per requisiti e modalità di erogazione ed ogni altra informazione, rimandiamo direttamente all’apposita area del sito web della Regione Campania, disponibile cliccando QUI.