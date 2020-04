I costi della depurazione e dell’ acqua e i costi fissi non saranno fatturati

Avellino - Il Consorzio ASI di Avellino per andare incontro alle aziende insediate nelle 12 aree industriali della provincia di Avellino, che, a causa della terribile pandemia in atto hanno dovuto interrompere e bloccare la propria attività produttiva, ha stabilito che i costi della depurazione e dell’ acqua e i costi fissi, relativi al bimestre marzo – aprile, non saranno fatturati, e, dunque, non dovranno essere pagati delle aziende insediate.

Lo ha deciso il Comitato Direttivo nella seduta odierna . Il Comitato si augura che a partire dal 4 maggio, nel rispetto rigoroso, severo, delle norme definite in materia sanitaria, in ambito nazionale e regionale, le aziende possano riprendere la piena attività.

La crisi è gravissima e il sistema industriale della nostra provincia rischia una recessione senza precedenti con pesanti conseguenze sull’occupazione.