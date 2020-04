Lo afferma, in una nota, il segretario nazionale di Alleanza di Centro

“La linea di difesa dal Coronavirus messa in piedi da De Luca in Campania è un colabrodo: tamponi pochi e tardi; scarsa protezione del personale sanitario, che infatti protesta; ospedali male amministrati che diventano focolai. Se ce la caveremo sarà solo perché il Covid-19, in tutto il centro sud, è stato più debole, grazie a Dio. Responsabilità e giochi di prestigio di De Luca emergeranno sempre più chiaramente nelle prossime setti mane”.

Lo afferma, in una nota, il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati.