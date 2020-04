Le parole di Salvatore Pignataro, Presidente regionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania

“Ho espresso a nome mio personale e di tutti gli iscritti all’AICIS che mi onoro di rappresentare, la mia vicinanza e vivo apprezzamento alla Polizia di Stato, tramite il Signor Questore di Avellino Dott. Maurizio Terrazzi in occasione del 168 anniversario della Polizia di Stato” Il dottore Salvatore Pignataro Presidente regionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania, componente del settore Scienze Investigative dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi, socio dell’Associazione Italiana di Intelligence e Security ha inviato una lettera di auguri al Questore di Avellino Maurizio Terrazzi.“Da Presidente regionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania, da cittadino e da socio benemerito dell’Associazione Italiana Polizia di Stato ( sezione di Avellino) formulo alla S.V. sinceri auguri e sostengo per il vostro 168° anniversario. La Polizia di Stato è un baluardo importante di legalità e di sicurezza sul territorio e insieme alle altre forze dell’ordine, rappresenta un validissimo presidio contro il malaffare e l’illegalità diffusa. Ma oltre a questo, la Vostra Istituzione, rappresenta anche una funzione sociale e di vicinanza ai cittadini. La storia della Polizia è un contenitore di di valori, tradizione, professionalità, sacrificio e abnegazione, per questo merita rispetto, ammirazione, riconoscenza e stima da parte di tutti. Nel contingente momento di emergenza nazionale, siamo ancor più vicini a Voi, impegnati per tutelare giorno e notte, la sicurezza ed a preservare la salute dei cittadini sulle strade e nelle piazze italiane attraverso i vostri controlli. Ben venga, dunque, il vostro motto “esserci sempre”, anzi io aggiungerei anche “ovunque e dovunque”, sinonimi di garanzia e protezione per la popolazione e per le istituzioni. A voi tutti, tanti tanti auguri di cuore”.