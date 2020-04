Così Severino Nappi di Il Nostro Posto

“Se n’è accorto pure De Luca che il decreto proposto dal governo di Cinquestelle e Pd è una truffa e non aiuterà le imprese a sopravvivere a questi mesi complicati. Perché, piuttosto che parlarne nelle dirette social, il governatore non alza il telefono e protesta col segretario del suo partito o col ministro per gli Affari Regionali – guarda caso – pure lui del suo partito?“. Così Severino Nappi di Il Nostro Posto, commenta le dichiarazioni del governatore della Campania sui tempi del governo per l’erogazione delle risorse credito agevolato alle imprese.