A. Cesaro (FI): “De Luca ci ripensi, consenta l’asporto”

La nota del capogruppo regionale campano di Forza Italia

“Non vediamo nessuna buona ragione per continuare a vietare l’asporto a pasticcieri e pizzerie, soprattutto se poi chiediamo ai cittadini di tapparsi in casa a Pasqua e Pasquetta”. Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro per il quale “sarebbe opportuno che De Luca rivedesse le sue decisioni”.

“La Campania ha complessivamente dimostrato una grande maturità nel contrastare la diffusione del coronavirus - sottolinea l’esponente di Forza Italia – e non è comprensibile chiedere sacrifici ingiustificati e insopportabili ad esercizi commerciali come ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pub o pasticcerie che non avrebbero alcuna difficoltà a fornire le dovute garanzie anti-contagio”.

“Ribadiamo: De Luca ci ripensi, riveda la sua posizione, detti pure regole più che stringenti ma consenta ad un settore che rischia il tracollo definitivo di ricominciare a respirare. Vedrà peraltro, soprattutto nei quartieri popolari, meno gente per strada”, conclude Cesaro.