Istituito forum telefonico per info e assistenza su come godere dei benefici economici varati dal governo

Il Codacons scende in campo a sostegno dei cittadini della Campania costretti a rimanere in casa e delle piccole imprese della regione schiacciate dalla crisi legata all’emergenza coronavirus. L’associazione ha attivato un forum telefonico dove legali ed esperti, oltre a rispondere ai quesiti degli utenti su rimborsi, bonus luce, acqua e gas e diritti ai tempi del coronavirus, daranno informazioni e assistenza alle piccole attività della Campania su come usufruire dei benedici varati dal Governo in tema di liquidità.

In particolare gli esperti Codacons guideranno le imprese nella richiesta di prestiti garantiti dallo Stato, spiegheranno come avvalersi delle agevolazioni in materia fiscale e contabile, illustreranno l’iter per come ottenere liquidità e in genere forniranno aiuto su tutte le misure inserite nel decreto. Il forum è attivo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 14 alle 16 al numero 89349933 (negli altri orari sarà possibile ascoltare le risposte fornite dai legali ad altri utenti e imprese).

Un altro forum è dedicato invece all’assistenza psicologica in favore di chi, in questi giorni, è schiacciato da ansia e stress: un gruppo di psicologi, oltre ad offrire supporto specializzato, fornirà anche informazioni utili su come trascorrere al meglio questi giorni di isolamento, godendo di musica, spettacoli, cinema, mostre, cultura e arte in genere sul web, rimanendo comodamente a casa.

Il forum in questione è attivo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 14 alle 16 al numero 89349949

Per info, costi e dettagli www.codacons.it