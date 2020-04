Dopo Ariano Irpino anche Lauro diventa zona rossa

Lauro- Un’ordinanza emessa ieri dal Presidente della Regione Campania ha esteso la “zona rossa” al comune di Lauro (AV). Ferme restando le disposizioni nazionalie regionali già vigenti infatti, come per il Comune di Ariano Irpino, anche per quello di Lauro è, fino al 10 Aprile, posto divieto di allontanamento per tutti gli individui ivi presenti, ed il completo divieto di accesso nel territorio comunale.

Oltre alle citate restrizioni è altresì prevista la sospensione delle attività di ogni servizio essenziale e di pubblica utilità, oltre che la chiusura delle strade secondarie ed il rafforzamento degli screening sanitari.

L’allarme è scattato nella cittadina a seguito della nascita di un nuovo focolaio di cui il sindaco ha immediatamente dato l’allarme; pare infatti che una famiglia, composta da 8 persone, sia risultata interamente positiva, e sembra inoltre che la stessa famiglia svolgesse attività essenziali e stesse dunque, anche in periodo di quarantena, a contatto col pubblico.