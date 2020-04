Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco

Castelvetere sul Calore – I Vigili del Fuoco di Avellino, alle 08’40 di oggi 6 aprile, sono intervenuti a Castelvetere sul Calore, in via Lazzari per un incidente stradale che ha visto coinvolto un automezzo per la raccolta dei rifiuti urbani, il quale finiva fuori strada ribaltandosi.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Montella e l’autogru dalla sede centrale. L’uomo alla guida, di anni 56, originario di Montefalcione, era rimasto incastrato, e dopo averlo estratto, è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali, purtroppo, ne constatavano il decesso.