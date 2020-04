Proclamata inoltre un'ora di sciopero

Avellino – Il Grave incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Castelvetere sul Calore, ha provocato la morte di in dipendente di Irpiniambiente, che in questo periodo di grande difficoltà, per l’emergenza sanitaria in corso, ha proseguito, silenziosamente e con grande senso di responsabilità, la sua attività per garantire un servizio essenziale. Purtroppo Raffaele Cataldo, lascia la moglie e due figli, ai quali va l’abbraccio e vicinanza nostra e di tutti colleghi di lavoro, che hanno appreso la notizia della tragedia con incredulità e sconcerto.

Rispetto alle morti sul lavoro non ci sono attenuanti. La sicurezza troppo spesso viene sacrificata in nome della competitività. La sicurezza non è mai troppa. Per questo abbiamo proclamato un’ora di sciopero, per far sentire tutto il nostro dissenso e per una forte sensibilizzazione verso questo tema. Nel contempo abbiamo richiesto un incontro urgente alla società Irpiniambiente, affinchè si mettano in campo interventi mirati e finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza.

FP CGIL FIT CISL UIL Trasporti UGL Ambiente RSU

Morsa Codella Caso Marotta