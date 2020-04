Regione Campania: 604milioni contro la crisi

Via ad un piano economico-sociale della Regione Campania a sostengo delle famiglie, dei disabili, degli immigrati e dei lavoratori

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha definito un piano economico–sociale, stanziando oltre 604 milioni di euro per far fronte alla crisi, inevitabile conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le misure di sostegno straordinario sono varie e tutte di particolare rilevanza.

In primo luogo, è garantito sostegno a imprese, professionisti e autonomi: riconosciuto un contributo generale di 2mila euro una tantum a tutte le micro-imprese artigiane e industriali con meno di 10 addetti e fino a 2 milioni di fatturato e un contributo di mille euro per i lavoratori autonomi e per i professionisti. Per il comparto turistico, la Regione Campania ha stanziato 30 milioni di euro a sostegno dei lavoratori stagionali di attività alberghiere ed extra-alberghiere.

Non mancano bonus per le aziende agricole e per quelle attive nel campo della pesca; ancora bonus di 1500 euro per aziende fino a 5 dipendenti; bonus di 2000 euro per aziende con più di 5 dipendenti ed altre misure più specifiche.

Azioni di sostegno anche alle famiglie con figli al di sotto dei 15 anni per favorire accesso a servizi didattici e socio – educativi.; alle stesse è, infatti, riconosciuto un bonus di 500 euro se il reddito Isee è inferiore a 20mila euro all’anno e di 300 euro se il reddito è inferiore a 35mila euro.

Sono poi previsti aiuti per disabili e pensionati ed interventi nelle aree in cui sono maggiormente presenti insediamenti di immigrati quali Castel Volturno e Piana del Sele. A queste aree saranno destinati circa 1,4 milioni di euro per sistemazione abitativa; più di 900mila euro per acquisto di kit igienici e per garantire servizi sanitari.

Clicca qui per visualizzare, in via più dettagliata, il piano.