Il politico arianese è deceduto poche ore fa a causa di complicanze polmonari dovute al coronavirus.

Ariano Irpino- Non si arresta l’emergenza epidemica da Covid-19 che, come un uragano, ha travolto il nostro paese e coinvolto immancabilmente anche l’intera provincia irpina. Ariano Irpino, che conta ben 12 delle 29 vittime complessive della provincia, resta il principale focolaio dell’avellinese; e giunge oggi, purtroppo, la notizia che la dodicesima vittima accertata risponda al nome di Franco Lo Conte.

Lo Conte, storico esponente della destra arianese, si è spento oggi, all’età di 68 anni, presso l’istituto ospedaliero Sant’Ottone Frangipane in cui era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva a seguito delle complicanze subentrate alla contrazione del virus. Politico navigato, pioniere nel mondo della radio ed amante del suo territorio, della cui promozione era storicamente impegnato tramite l’organizzazione di fiere, mostre ed eventi. Questo il ritratto di Lo Conte, il quale è però, da chi lo ha conosciuto personalmente, ricordato principalmente come un uomo buono ed una persona per bene.

Al coro unanime di commiato, sollevatosi sin dai primi minuti dalla sua scomparsa e proveniente dalle aree politiche comunali e provinciali, si unisce la voce dell’intera redazione di irpinia.24, nel rispetto del dolore che ha colpito la sua famiglia e quanti gli volevano bene.