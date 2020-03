Il Leo Club Irpinia al fianco del reparto di Pediatria dell’Ospedale Moscati di Avellino

Avellino – Il Leo Club Irpinia al fianco del reparto di Pediatria dell’Ospedale Moscati di Avellino. Il Presidente Francesco Pagliocca di concerto con i soci (di età compresa tra i 16 e i 23 anni) ha infatti deciso di donare ai piccoli pazienti sessanta uova pasquali del progetto T.O.N.. Una decisione condivisa anche dal Leo Club Benevento Host con una ulteriore donazione di dodici uova di Pasqua per un totale di settantadue confezioni.

Il progetto T.O.N. (Tema Operativo Nazionale) è un service pluriennale che vede impegnai tutti i Leo Club del multidistretto LEO 108 ITALY nella realizzazione di un unico service su scale nazionale con specifici obiettivi come il potenziamento degli equipaggiamenti e delle attrezzature messe a disposizione dagli enti italiani di primo soccorso, il miglioramento delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza e/o primo soccorso di strutture pubbliche e private, la sensibilizzazione sull’importanza di una corretta e variegata disposizione dei sistemi anti incendio e di sicurezza al fine di rendere l’ambiente e il personale pronti a fronteggiare direttamente l’emergenza.

“Il tutto avviene – dichiara il Presidente del Leo Club Irpinia Francesco Pagliocca - tramite la raccolta fondi della vendita di queste uova, ma quest’anno data l’emergenza coronavirus e quindi l’impossibilità di vendere le suddette uova, i club hanno deciso di acquistarle e di donarle agli ospedali. A tal proposito ringrazio il Dr. Vitale Primario di Pediatria dell’Ospedale Moscati di Avellino per la sua disponibilità e attenzione verso questo progetto. Ed ancora i miei ringraziamenti – prosegue Pagliocca – vanno al Presidente del Leo Club Benevento Host Antonio Piscitelli, al past Presidente del Leo Club Benevento Host Martina Tinessa e i soci tutti per aver donato una scatola di uova pasquali alla comunità avellinese, al Leo Advisor Luigi Mirone per l’attenzione e l’aiuto indispensabile fornito al nostro club per la realizzazione del service, al Distretto Leo 108ya, al multidistretto Leo 108 Italy, ma soprattutto a tutti i soci del Leo Club Irpinia per non aver esitato neanche un istante ad acconsentire a questo piccolo gesto ma pieno di solidarietà ed amore nei confronti della nostra comunità. Infine mi sento di rivolgere un sentito GRAZIE a tutti coloro che in questo momento stanno fronteggiando egregiamente l’emergenza Covid-19 e ai quali va il nostro più grande sostegno, perchè queste persone sono i veri eroi di cui abbiamo bisogno”.

Il Presidente Leo Club Irpinia

Francesco Pagliocca