Ariano Irpino – l gruppo di Associazioni Arianesi che hanno promosso la raccolta fondi per l’acquisto dei kit di Test rapidi Covid-19, ringraziano gli imprenditori, le associazioni arianesi, ed i cittadini privati che con le loro generose donazioni, hanno permesso l’acquisto dei primi 400 kit.

“I cittadini di Ariano Irpino chiedono di poter effettuare i test”.

Il nostro intento è quello di affiancare le istituzioni sanitarie, realizzando uno screening sierologico anche su soggetti asintomatici delle categorie più a rischio per numerosità di contatti.

Diversi studi scientifici hanno dimostrato che solo con l’identificazione e l’isolamento dei portatori asintomatici si contiene il contagio riuscendo ad iniziare tempestivamente una cura precoce con la somministrazione di farmaci sperimentali al fine di prevenire l’insorgere dell’insufficienza respiratoria.

Per realizzare al meglio questa attività, è necessaria la collaborazione delle istituzioni che sollecitiamo vivamente in tal senso. Si coglie l’occasione per ringraziare il Sindaco di Chiusano San Domenico Carmine De Angelis, il quale ha promosso fin da subito l’iniziativa in Irpinia.

Il nostro slogan è un test per tutti. UNITI SI VINCE.

FORZA ARIANO.