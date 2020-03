Da lunedì 16 marzo è partita l’iniziativa

Ariano Irpino – L’Ariano International film festival che in questi anni ha consolidato la sua capacità di diffondere e promuovere la settima arte, vuole in questo momento difficile lanciare un’iniziativa che possa essere di sostegno alle persone.

Il cinema è l’unione di anime, vicine e lontane, che si abbracciano nella visione di un’opera d’arte!

Da lunedì 16 marzo è partita l’iniziativa: “Io resto a casa. Il cinema a casa tua”, grazie alla disponibilità di registi, produttori e distributori che negli anni hanno partecipato al festival. Sul sito www.arianofilmfestival.it sono a disposizione dei link da cui è possibile usufruire gratuitamente di una vasta selezione di opere in streaming.

Il cinema cura l’anima e in questo momento di precari equilibri diventa necessario, come un balsamo contro la paura di questi tempi complessi, modifica l’umore ed emoziona, diventa terapeutico. Un modo per sentirci più vicini!

Ogni settimana nuovi film disponibili da scegliere e guardare gratis: www.arianofilmfestival.it