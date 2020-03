Adesione anche ai test rapidi proposti dalla provincia e massima attenzione sul territorio

Guardia Lombardi – Avviate tutte le strategie per fronteggiare l’emergenza Covid. Dopo aver riunito il Centro Operativo Comunale l’amministrazione comunale di Guardia Lombardi ha avviato una serie di iniziative volte a sostenere la popolazione per il periodo dell’emergenza. “Abbiamo acquistato e iniziato a distribuire le mascherine per ogni nucleo familiare – spiega il sindaco Antonio Gentile. -Abbiamo coinvolto la l’Associazione Misericordia per la distribuzione dei farmaci ai nostri anziani e alle famiglie. Abbiamo anche aderito all’iniziativa dell’Amministrazione provinciale che fornirà dei kit veloci per uno screening preliminare effettuato da medici e personale specializzato.

L’Ufficio di Polizia Municipale è in stretta sinergia con le forze dell’ordine per verificare eventuali spostamenti anomali sul nostro territorio. Nulla è stato trascurato. Per ultimo ci troviamo a fronteggiare gli aiuti alle famiglie bisognose dopo l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio. Ogni giorno siamo in contatto soprattutto con i meno abbienti.- continua il primo cittadino – Attraverso i medici, con la polizia municipale, il parroco, gli assessori ed i consiglieri stiamo monitorando il territorio per vedere quali possono essere le necessità. La strategia vincente è ancora una volta quella di osservare le disposizioni del Governo e l’invito a non uscire. La comunità sta rispondendo bene.

Un mio pensiero va ai medici, infermieri e personale sanitario, alle forze dell’ordine e a tutti quei cittadini che garantiscono servizi ii cittadini. Siamo una comunità disciplinata e di sicuro questo periodo di dura prova passera presto in serenità. Noi siamo vicini alla gente e disponibili ad affrontare eventuali difficoltà che possano insorgere. Uniti ce la faremo. Il mio invito è ancora una volta di restare a casa.”