Ecco l'elenco dei finanziamenti statali forniti ai comuni irpini per fronteggiare la pandemia

Come è ormai noto, il governo ha provvisoriamente stanziato la cifra di 400 milioni di euro in favore dei comuni italiani per far fronte all’emergenza pandemica in corso. Agli stessi comuni è poi rimessa la statuizione delle modalità di attribuzione dei sostegni ai cittadini. Qui di seguito riportiamo l’estratto del documento, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che dettaglia la ripartizione delle risorse destinate ai singoli comuni irpini.

Le cifre indicate di seguito si riferiscono nell’ordine a:

-Popolazione;

-quota a) (pari all’80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune);

-quota b) (pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni, ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione);

-totale;