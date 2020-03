Regione Campania – Test rapidi per gli operatori sanitari

Da domani, in Campania, via ai test rapidi per il personale sanitario esposto al virus

Per poter gestire al meglio l’emergenza epidemiologica nazionale da Coronavirus, la Regione Campania ha annunciato che da domani, 31 marzo 2020, si procederà alla diretta individuazione dell’infezione attraverso test rapidi. È quanto si evince da una nota dell’Unità di crisi regionale. I primi ad essere interessati saranno propri gli operatori della sanità, categoria più di tutte esposta al rischio contagio. I test, dunque, saranno eseguiti prima di tutto su medici, infermieri e operatori del 118.

In secondo luogo, si procederà ai controlli sui pazienti in pronto soccorso, emergenza/urgenza, e per le attività ambulatoriali indifferibili come Dialisi, Oncologia e Radioterapia. In entrambi gli ambiti, chi risulterà positivo al test rapido sarà sottoposto a tampone. In una successiva fase di ampliamento, si procederà all’esecuzione del test rapido anche sugli operatori esposti nei servizi sanitari di base e sui pazienti sintomatici domiciliari. I test verranno effettuati per il solo tramite di strutture pubbliche, attraverso gli operatori opportunamente formati. Clicca qui per la nota integrale della Regione Campania. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it