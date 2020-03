Donazione all'Ospedale di Avellino per l'emergenza Coronavirus

Baiano – In occasione di questi tristi momenti cui la nostra amata Patria sta facendo fronte per il contenimento del virus COVID-19 noi come circolo Fratelli d’Italia Baianese abbiamo deciso di fare una sottoscrizione di reperimento fondi da destinare all’ospedale Moscati di Avellino.

Tale raccolta è rivolta a tutti. Tesserati, iscritti, simpatizzanti ed a tutta la società civile. La fine della prossima settimana dopo la raccolta daremo seguito al versamento di quanto raccolto. Chi volesse aderire e sostenere questa iniziativa può contattarci via email all’indirizzo di posta elettronica seguente: fdicmb@gmail.com

Per chi ha intenzione di agire liberamente, con donazioni anche dall’estero ricordiamo qui il conto corrente per aiuti economici al nosocomio avellinese: La Direzione sanitaria suggerisce di avvalersi delle coordinate bancarie, specificamente indicate dalla Regione Campania: IT38V0306903496100000046030, indicando, a tal uopo, nella causale la seguente dicitura: “COVID-19 DONAZIONE AORN MOSCATI

Con la speranza che tutto finisca sl più presto si raccomanda sempre ed ancora a tutta la popolazione di restare a casa