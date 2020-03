La selezione pubblica era stata indetta in data 15/04/2019

Sono state pubblicate oggi nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale www.inps.it, le graduatorie per il reclutamento di un contingente complessivo di 407 operatori sociali/esperti rationemateriae, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale (L.104/92, L. 68/99) e Progetto HCP. Le diverse graduatorie riguardano le singole Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano.

La selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, era stata indetta in data 15 aprile 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell’Inps.