Disposto il divieto di entrata e uscita dal Comune di Auletta

In vista del vertiginoso aumento del numero di contagiati da Coronavirus nel Vallo di Diano, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ritenuto necessario adottare ulteriori misure di estrema necessità.

Con ordinanza n. 22 del 24 marzo 2020, il Governatore, come già previsto per Polla, Caggiano, Sala Consilina e Atena Lucana, ha blindato anche il comune di Auletta, vietandone ogni entrata ed uscita se non per comprovate ragioni di urgenza connesse a motivi di salute, di lavoro e approvvigionamento di beni di prima necessità.

Tali misure avranno efficacia immediata e sino al 3 aprile.

