Altavilla Irpinia – Incendio in centro: morta una anziana donna

Due squadre sul posto

Altavilla Irpina - I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 16’28 di oggi 24 marzo, sono intervenuti ad Altavilla Irpinia, per un incendio che si è sviluppato in un’abitazione di via Capone.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto due squadre, le quali hanno prontamente spento le fiamme che avvolgevano i locali a piano terra della struttura. Purtroppo, per l’anziana donna di anni 87 presente in casa, non vi è stato nulla da fare.