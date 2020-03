Proseguono i controlli in ottemperanza al DPCM del 9 Marzo

La prefettura di Avellino ha provveduto ad aggiornare il Report con i controlli che quotidianamente vengono svolti dalle Forze dell’Ordine per limitare gli spostamenti in ottemperanza al Dpcm del 9 Marzo. Nello specifico, nell’aggiornamento al 19 marzo risultano 1986 le persone controllate, di queste ben 67 sono state denunciate per aver violato la disposizione del Presidente del consiglio dei ministri ex art.650 c.p., 5 invece denunciati per falsa attestazione o falsa dichiarazione di identità ai sensi degli art. 456 e 457 del c.p., 1 invece la persona arrestata dalle forze dell’ordine irpine.

