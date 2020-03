Ecco gli orari dei nuovi servizi

Avellino - L’Air Mobilità comunica che, a seguito dell’ordinanza regionale n. 17 del 15 marzo 2020 che impone il divieto di entrata ed uscita dal Comune di Ariano Irpino a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e la conseguente chiusura dello stabilimento di Flumeri, è stata effettuata una riprogrammazione dei servizi da e per Grottaminarda. Di seguito i nuovi orari, disponibili anche sul sito di Air Mobilità alla sezione “Avvisi al Pubblico”:

Partenze da Grottaminarda per:

Avellino (via autostrada): 07:00 – 07:30 – 09:10 – 15:45 – 17:35;

Avellino via Passo serra: 07:00 – 07:30 – 13:45 – 16:30 – 19:10;

Vallata via Baronia: 12:45;

Vallata – Lacedonia – Bisaccia via autostrada: 15:05;

Napoli: i collegamenti saranno assicurati con interscambio ad Avellino, fatta eccezione per la corsa in partenza da Napoli Metropark alle ore 15:00.

Partenze per Grottaminarda da:

Avellino via autostrada: 06:40 – 11:40 – 12:55 – 14:15 – 18:05 – 19:10;

Avellino via Passo serra: 06:10 – 12:15 – 15:10 – 18:40;

Vallata via Baronia: 06:30;

Bisaccia – Lacedonia – Vallata via autostrada: 05:45;

Napoli: i collegamenti saranno assicurati con interscambio ad Avellino.

L’Air sta lavorando anche al ripristino dei servizi per la mobilità pendolare sulle direttrici attualmente sospese e che non coinvolgono il comune di Ariano Irpino. La Società resta disponibile a considerare eventuali motivate richieste che pervengano da parte dell’utenza in relazione a rappresentate esigenze di interesse pubblico, pertanto si invita a consultare quotidianamente il sito web aziendale – nella sezione “Servizi – Orari – Programma Straordinario” per gli aggiornamenti che dovessero essere implementati.