Disposta l’attivazione di 8 posti letto di terapia Intensiva e 4 di Sub Intensiva

Sant’Angelo dei lombardi – L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino ha ufficializzato oggi il potenziamento dell’ospedale Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi prevedendo una serie di posti letto per la terapia intensiva.

Un risultato che giunge al termine di un percorso di stretta collaborazione tra i Sindaci dell’alta Irpinia, le istituzioni regionali e l’ASL di Avellino, grazie all’impegno del presidente della Giunta regionale De Luca e al Direttore Generale dell’ASL di Avellino Maria Morgante.

Nel dettaglio, l’ASL ha disposto l’attivazione di 8 posti letto di terapia Intensiva e 4 posti letto di terapia sub Intensiva anche presso il polo ospedaliero Criscuoli.

“E’ un risultato molto importante per tutta l’Alta Irpinia, raggiunto grazie al grandissimo impegno di tutti i sindaci del territorio e alla collaborazione con istituzioni nazionali, regionali e asl di Avellino.

Ma è soprattutto un risultato per i cittadini delle nostre comunità che oggi hanno trovato risposta ad un loro bisogno fondamentale. Il rafforzamento della terapia intensiva era un’esigenza di tutta la comunità ed è un risultato di tutti e per tutti in Alta Irpinia anche quando questo periodo di emergenza sarà finalmente concluso”, così Marco Marandino, Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi.