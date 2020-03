La decisione dell''azienda dopo la messa in quarantena del Comune di Ariano Irpino

Avellino - L’Air Mobilità comunica di aver proceduto alla chiusura dello stabilimento di Flumeri. La disposizione è stata assunta a seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania che ha sottoposto alla misura della quarantena il comune di Ariano Irpino. L’azienda nella mattinata di oggi ha deciso di chiudere temporaneamente lo stabilimento, atteso che le linee in partenza da e per Flumeri sono al servizio principalmente dell’utenza residente nel comune destinatario del provvedimento di isolamento e di quelli viciniori.

Alla luce dei rischi sanitari connessi al coronavirus, la decisione dell’Air al fine di contribuire, con ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, al contenimento della sua diffusione.

Resterà aperto lo stabilimento di Avellino e saranno garantiti tutti i servizi essenziali urbani e per i pendolari, così come stabilito dal Presidente De Luca con ordinanza n. 14 del 12/03/2020. Continua, intanto, la riprogrammazione del piano di esercizio anche in considerazione dei provvedimenti assunti da altri Comuni. L’Air, tenuto conto del provvedimento di sospensione di tutte le attività presso l’Università da parte del Sindaco di Fisciano, ha avviato una rimodulazione dei servizi con ulteriore modifica delle corse, salvaguardando su quella direttrice i collegamenti essenziali tali da consentire ai pendolari di raggiungere i luoghi di lavoro.

La riprogrammazione con i relativi orari, che nelle prossime ore saranno suscettibili di nuovi aggiornamenti, sono al momento consultabili sul sito internet di Air Mobilità, alla sezione “Servizi – Orari – Programma Straordinario”. Resta la disponibilità massima da parte dell’Amministratore Unico, ing. Alberto De Sio, a valutare nuove rimodulazioni delle corse, laddove dall’utenza dovessero giungere richieste, in particolar modo legate ad esigenze lavorative.