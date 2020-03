L' espandersi del Covid19 ha contribuito con la convivenza forzata a far aumentare i casi di violenza domestica

Avellino - Il Centro antiviolenza “Alice e il Bianconiglio” di Avellino, gestito dalla cooperativa sociale “La Goccia”, comunica che continua a svolgere i normali servizi di supporto e assistenza alle donne vittime di violenza. La violenza sulle donne purtroppo non si arresta neanche in questo momento di grave emergenza sanitaria. L’espandersi del Covid19 ha contribuito, infatti, attraverso l’obbligo di restare a casa e dunque con la convivenza forzata, a far aumentare i casi di violenza domestica sulle donne che coinvolgono inevitabilmente anche i minori, vittime di violenza assistita.

Per questo le operatrici del Cav continueranno ad essere affianco alle donne nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dagli ultimi DPCM, fornendo supporto sociale e psicologico e consulenza legale telefonicamente, stabilendo in base alle necessità, le forme di intervento emergenziale, garantendo la tutela della salute di tutte. Per qualsiasi emergenza: tel. 327 7317827