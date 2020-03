In considerazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 marzo

Avellino - In considerazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 marzo u.s., recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si comunica che l’accesso agli Uffici adibiti al rilascio di licenze di polizia è consentito previo appuntamento telefonico. La prenotazione potrà essere effettuata contattando le seguenti utenze: Ufficio Licenze 0825-206469; Ufficio PASI 0825-206343; Ufficio Porto d’ Armi 0825-206470; Ufficio Detenzioni Armi 0825-206327.

In tale contesto è favorita la presentazione di istanze e dichiarazioni relative a licenze di polizia per via telematica, in conformità a quanto già previsto dall’art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 nr. 445 e dall’art. 65 del D.L. del 7 marzo 2005 nr. 82., attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: ammin.quest.av@pecps.poliziadistato.it. Resta fermo, altresì, che, per quanto riguarda il ritiro dei provvedimenti autorizzati, laddove non sia possibile ricorrere a modalità telematiche per l’inoltro delle istanze, sarà comunque necessario contattare telefonicamente gli uffici sopra indicati.