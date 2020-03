Così in una nota il Coordinatore provinciale di Sinistra Italiana

“Mentre l’Irpinia, come tutto il Paese, è alle prese con la prova durissima del contrasto al coronavirus e alla sua diffusione, gli amministratori pubblici dovrebbero dare prova di equilibrio e compostezza. Purtroppo si conferma non avere queste qualità il sindaco di Cassano Salvatore Vecchia, che ha ben pensato di installare dei check point presso i confini del suo Comune. Una misura del genere appare francamente fuori luogo, inutile, propagandistica, mentre basterebbe solo attenersi alle disposizioni del Governo in merito alla circolazione delle persone e ai relativi controlli. Appare davvero irresponsabile l’atteggiamento di chi lucra, in questi giorni così difficili, sulla paura dei cittadini.

Piuttosto che gareggiare a chi la spara più grossa, i sindaci dovrebbero in questa fase sostenere in ogni modo gli sforzi di un sistema sanitario duramente provato, e assistere i propri concittadini in maggiore difficoltà. La priorità è quella di potenziare i posti letto delle nostre strutture ospedaliere, in primo luogo per la terapia intensiva e sub-intensiva, valutando anche la riattivazione di strutture dismesse come quelle dell’ospedale di Bisaccia. L’Irpinia deve fare fino in fondo la propria parte di fronte all’emergenza sanitaria. Non è il tempo della propaganda”.