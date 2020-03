Chiusano San Domenico – Il Sindaco : “Restate a casa”

Il programma anticorona

Ch iusano San Domenico - Chiusano San Domenico, suggestivo borgo d’Irpinia, ha la fortuna di essere amministrato da un sindaco di grande lungimiranza, determinazione, concretezza. E, soprattutto – in questi sterili tempi in cui la gran parte degli amministratori e dei politici, vive, per lo più, di mediocrità, millantato credito e deliri di onnipotenza – il sindaco Carmine De Angelis, si distingue per la sua capacità di aderenza, adeguazione tra il Dire e il Fare. Niente proclami , niente stilemi autoreferenziali : siamo di fronte a un ‘visionario’ per usare un termine spesso adusato, ma – in questo caso – più che pertinente! Parliamo di un sognatore , di uno che la ‘visione’ del sogno e del concreto , ce l’ha ben chiare. Uno che sogna ad occhi aperti, con le radici umane, culturali, comportamentali, profonde, innervate nella realtà territoriale, in cui – da tempo – opera. Un Sindaco che non vagheggia chimere. E, costruisce - a fatica – ma con lo sguardo sempre aperto sull’Oltre - e, ogni giorno – un pezzo di Futuro. Per il bene della sua comunità. E non ci meraviglia molto il fatto che , Carmine De Angelis, oltre ad attivare lo smart working per i dipendenti comunali, sia stato il primo sindaco, in Irpinia, a trasformare il dramma Coronavirus in una fucina , un laboratorio – narrante – di idee, comunicati, appelli alla cittadinanza., con un servizio, in diretta streaming, su fb.

Un programma ‘ anticorona’ dal palinsesto sempre ricco di contenuti , che riannoda i fili tra il singolo e la comunità e crea un senso di unitarietà e condivisione. Un modo, per ravvicinare quel limite che – nostro malgrado, siamo costretti a non superare, a causa di un virus letale, contagioso, che cammina se noi ci spostiamo. Restiamo a casa, dunque, dice De Angelis. Ma , ogni giorno, con incontri in diretta streaming, che rinfocolano l’animo e danno l’idea che il Sindaco, l’Amministrazione, il Parroco, la Misericordia, la Protezione Civile, tutte le Istituzioni siano li. Al tuo fianco. Vicine, presenti. Pronte a intervenire, a gestire l’emergenza. E, ancora, nel palinsesto, è inserita una sezione dedicata ai bambini, con la narrazione di favole. Si, proprio quelle che aiutano a crescere, a fugare la paura di vivere! Ma, il progetto innovativo, avveniristico , in tempi di crisi Coronavirus , è quello che il Sindaco Carmine De Angelis, ha ideato, con la collaborazione e l’ausilio dell’ azienda Dimar, di Modena - che produce moduli e strutture sanitarie di pronto intervento - e la Iror Dom, di Chiusano, che costruisce strutture in ferro, agili e veloci. Una proposta logistica, per combattere il coronavirus, e arginare, precorrendo i tempi, le potenzialità dei suoi devastanti effetti.

Il progetto del Sindaco, in linea con gli intenti delle due aziende interessate alla sua realizzazione, è , in sintesi, quello espresso da Alfonso Mastantuoni, amministratore della Iron dom: “ Quello che vogliamo realizzare, con il sindaco, è tirar fuori dei moduli accoppiabili fra loro, per poter allestire dei campi esterni , in modo da poter gestire i pazienti infetti, all’esterno delle strutture ospedaliere o dei presidi sanitari. L’azienda Iron dom realizzerebbe, la struttura con due posti letto , munita di una struttura di areazione di ossigeno. Il tutto, realizzabile in soli tre giorni. Ciò consentirebbe un validissimo aiuto all’emergenza sanitaria e ospedaliera, per supportare o sostituire le tende, attualmente allestite. Le strutture, di tipo modulare, partono da un modulo a due, fino ad arrivare a un modulo a più incastri. Il tutto, naturalmente, connesso con apparecchiature strutturali e infrastrutturali. A ciò, si accompagnerebbe un impianto idoneo, con caschi di areazione , forniti dalla Dimar – una realtà di eccellenza internazionale nel campo biomedicale- che potrebbero , con le adeguate strutture di ventilazione, salvare molte vite, ed essere di completamento a una logistica che, ora, più che mai, deve essere di immediatezza.