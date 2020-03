Bloccati e denunciati tre minorenni

Mirabella Eclano - Qualche ora fa, la pattuglia della Stazione di Mirabella Eclano, impegnata nella Città Eclanese per verificare l’attuazione del decreto del Governo in materia del contenimento della diffusione del Coronavirus, ha notato nei pressi del cimitero tre ragazzi, già noti agli operanti, intenti a spingere una Fiat Punto segnalata poco prima dalla Centrale Operativa quale oggetto di furto.

Alla vista della “Gazzella” i predetti mettevano in atto un maldestro tentativo di fuga a piedi, venendo prontamente bloccati dai Carabinieri. Si tratta di tre giovani del posto, non ancora maggiorenni, per i quali è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria in quanto ritenuti responsabili del reato di “Ricettazione” nonché di “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, per avere violato le prescrizioni di pubblica sicurezza di cui Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020. L’autovettura, che era rimasta senza benzina, è stata restituita al legittimo proprietario.