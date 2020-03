Il primo cittadino rassicura il suo popolo

“Per quanto riguarda il primo caso di coronavirus accertato in città è tutto sotto controllo”. Così afferma il sindaco di Avellino Gianluca Festa dal suo profilo facebook. “Il paziente è in isolamento e non presenta febbre ed i familiari sono stati sottoposti a tutti i controlli necessari”.

Il sindaco in seguito si è soffermato sul generale andamento cittadino a seguito delle restrizioni imposte dal governo: “ Ho effettuato dei sopralluoghi in mattinata. Ho riscontrato la chiusura delle attività commerciali e per questo ringrazio tutti gli esercenti avellinesi che hanno raccolto le disposizioni del decreto e mostrato grande collaborazione. Non ho riscontrato criticità.”

Festa chiude infine il suo discorso con un incoraggiamento: “ Continuiamo così, collaboriamo ed evitiamo contagi, noi insieme sconfiggeremo il virus”.