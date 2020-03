Così il deputato Michele Gubitosa

“Le aziende, colpite dal coronavirus, stanno

morendo ora, adesso. Serve un intervento economico immediato sulle

partite IVA, sui commercianti e sugli imprenditori. Così come aiutiamo

con soldi veri le zone colpite da calamità naturali, così dobbiamo

gestire le imprese e le partite IVA colpite da questa calamità.

Spostare pagamenti al prossimo anno è un buon inizio, ma molte aziende

rischiano di non arrivare al prossimo anno se non facciamo qualcosa

subito. Inoltre, spostando tasse e mutui, i debiti resteranno nel

bilancio e porteranno in crisi le aziende che sopravviveranno. Serve

subito un ristoro economico sui costi certi”. E quanto dichiara il

deputato Michele Gubitosa del MoVimento 5 Stelle, intervenendo durante

l’audizione a commissioni congiunte del Ministro dell’Economia

Gualtieri.