Numero verde per le fasce più deboli

Avellino - Nella giornata odierna, per far fronte all’emergenza Coronavirus, è stato attivato il numero verde per il servizio assistenza e disbrigo piccole pratiche.

Il Comune ha attivato la misericordia di Avellino, la stessa ha istituito il seguente numero telefonico a cui rivolgersi: 0825-784631.

http://www.comune.avellino.it/pdf/ufficiostampa/comunicati/cs_2170_20200311.pdf