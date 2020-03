Un Numero Verde Dedicato Per Gestire La Paura E L’ansia Per Il Covid-19

Atripalda – In questi momenti particolari e difficili proviamo a dare un ulteriore contributo ai cittadini e alle famiglie.

Attraverso il servizio di Psicologia Territoriale abbiamo pensato che potesse essere utile un supporto per fronteggiare le situazioni di ansia, di paura legate all’emergenza coronavirus che tutti stiamo vivendo.

Non indicazioni di carattere sanitario, dunque, ma possibilità di colloquio con i nostri psicologi per comprendere l’atteggiamento giusto da tenere in questi giorni con i bambini, in famiglia e soprattutto con se stessi.

A tal fine abbiamo attivato un numero verde gratuito tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30.

NUMERO VERDE 800 31 31 51