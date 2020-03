E' quanto scrive Il Segretario Generale Antonio de Lieto

“Signor Ministro, il Coronavirus purtroppo è in tutt’Italia. L’intero territorio nazionale, come da decreto del Presidente del Consiglio, è interamente “zona rossa”: scuole e università chiuse, manifestazioni sportive cancellate, altri eventi sospesi e/o annullati; svariate migliaia di persone sono state contagiate e diverse centinaia sono le persone decedute. Signor Ministro, gli operatori di Polizia sono impegnati in prima linea – come è giusto che sia nonostante la scarsità dei mezzi – a fronteggiare questa emergenza che attanaglia tutti i cittadini.

Signor Ministro, l’Italia è punto di approdo per masse di immigrati e, a tal riguardo, il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) Le rappresenta la necessità a nostro avviso che il Governo chiuda tutti i nostri porti, tenuto conto del momento particolare in cui versa il nostro Paese e ci si chiede come mai tale provvedimento ancora non è stato adottato? Signor Ministro mentre da noi vengono tutti, via mare, via terra ecc., i nostri fratelli Italiani sono respinti da tutti i Paesi Europei e non…come fossero degli appestati…!!! La vita degli ITALIANI è in serio pericolo ed il Popolo si aspetta ancora di più dal Governo. Chi a tempo non aspetti tempo…! Gli italiani hanno paura!!! Distinti saluti”.