Queste le parole del segretario provinciale dell'Ugl Avellino, in merito all'ultimo decreto firmato dal Governo Conte

“Le misure contenute nel nuovo decreto era doverose in una fase così delicata. Serve prevenzione e forte senso di responsabilità da parte di tutti affinchè il Covid 19 non si estenda e non affossi ulteriormente l’economia italiana, in particolare, il comparto sanità già messo a dura prova dai tagli e dalla carenza d’organico in molti ospedali. I tanti medici ed infermieri che in queste ore sono impegnati a fronteggiare un’epidemia che continua a mietere vittime e a contagiare, sono da sempre la nostra àncora di salvezza. A loro va un forte plauso ed un grande sostegno da parte nostra” . Queste le parole di Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl Avellino, in merito all’ultimo decreto firmato dal Governo Conte.

“Proteggere la salute è fondamentale – continua – ma anche l’economia del nostro Paese ha bisogno di un serio sostegno. In un momento come questo servono garanzie concrete per le famiglie e per tutti i lavoratori, dalle piccole imprese alle partite iva. Siamo difronte ad un nuovo volto della crisi forse più pericoloso perché inaspettato. È per questo motivo che chiediamo al Governo di coinvolgere i sindacati in modo più attivo ed ascoltare le nostre richieste, ovvero quelle dei lavoratori. Servono maggiori garanzie e precauzioni anche per chi, in queste settimane, continua a recarsi sul posto di lavoro. Anche noi vogliamo dare un nostro importante e tangibile contributo in questa battaglia per il bene di tutto il Paese.

Mai come ora è indispensabile anche l’intervento dell’Europa – conclude - Se l’Europa non interviene in una circostanza straordinaria come quella attuale, o dovesse limitarsi a sostegni inadeguati alla gravità della crisi, è difficile riuscire a comprendere quale sia la sua effettiva utilità”.